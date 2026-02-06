صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پتنگ بازی کیخلاف سخت فوری کریک ڈائون کا حکم

  • سرگودھا
پتنگ بازی کیخلاف سخت فوری کریک ڈائون کا حکم

حکومت نے صرف لاہور میں 3مخصوص دنوں میں پتنگ بازی کی اجازت دی ،ڈپٹی کمشنرز اور اے سیز اپنے اضلاع پر پتنگ بازی پر پابندی کو ہر صورت یقینی بنائیں،کمشنر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا ڈویژن حافظ شوکت علی نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات کی روشنی میں ڈویژن بھر میں پتنگ بازی کے خلاف سخت اور فوری کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیئے اورتمام ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے اپنے اضلاع میں پتنگ بازی پر مکمل پابندی کو ہر صورت یقینی بنائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے صرف لاہور میں اور وہ بھی تین مخصوص دنوں کے لیے پتنگ بازی کی اجازت دی گئی ہے ، اس کے علاوہ پنجاب کے کسی بھی ضلع یا شہر میں کسی قسم کی پتنگ بازی کی اجازت نہیں ہے ۔ کمشنر نے کہا کہ کسی بھی مقام پر پتنگ اڑانے ، پتنگ ڈور یا کیمیکل ڈور کی تیاری، ذخیرہ، فروخت یا استعمال کی صورت میں فوری قانونی کارروائی کی جائے ۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز مقدمات درج کیے جائیں اور گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ اس بات کے ذمہ دار ہوں گی کہ چھتوں، گلی محلوں، سڑکوں اور کھلے مقامات پر کڑی نگرانی رکھی جائے اور جہاں کہیں بھی پتنگ بازی یا ڈور کے استعمال کی اطلاع ملے وہاں فوری کارروائی یقینی بنائی جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کچہری چوک انڈر پاس مقررہ وقت میں مکمل کیاجا ئے ،کمشنر راولپنڈی

ٹینتھ اور الیونتھ ایونیو کا تعمیراتی پلان بنانے کی ہدایت

تمام پاکستانی کشمیری عوام کیساتھ کھڑے ہیں، ڈی سی راولپنڈی

پاکستانیوں کیلئے ورک ویزے جلد شروع کرینگے، سفیر یو اے ای

آر اے بازار پولیس نے پتنگوں ڈوروں سے بھری سوزوکی قبضہ میں لے لی، 2ملزم گرفتار

ایک نوجوان گرین بس، دوسرا کار کی ٹکر سے جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ