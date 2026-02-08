صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ: سانحہ اسلام آباد کیخلاف آئی ایس او کی احتجاجی ریلی

  • سرگودھا
بھیرہ: سانحہ اسلام آباد کیخلاف آئی ایس او کی احتجاجی ریلی

بھیرہ: سانحہ اسلام آباد کیخلاف آئی ایس او کی احتجاجی ریلی ملوث عناصر کے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائی عمل میں لانے کامطالبہ

بھیرہ (نامہ نگار)سانحہ اسلام آباد کے خلاف امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن (آئی ایس او) کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی مرکزی امام بارگاہ سے سید نوید حسین اور سید منذر عباس کی قیادت میں شروع ہوئی، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر سانحہ اسلام آباد کے خلاف نعرے درج تھے ۔ ریلی کے شرکاء نے مطالبہ کیا کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کر کے ملوث عناصر کے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا محبوب حسین نے کہا کہ ایسے افسوسناک واقعات معاشرے کے امن و امان کے لیے خطرہ ہیں، حکومت ذمہ داران کو فوری طور پر کیفرِ کردار تک پہنچائے اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے ۔ریلی پرامن طور پر اختتام پذیر ہوئی، جبکہ شرکاء نے ملک میں امن، اتحاد اور انصاف کی بالادستی کے عزم کا اعادہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مظفر آباد میں اوورسیز کشمیریز کنونشن 15تا 17فروری ہوگا

ترلائی امام بارگاہ کی مرمت شروع،چیف کمشنر کی جلد تکمیل کی ہدایت

پاکستانی ہمیشہ کشمیر یوں کیسا تھ کھڑے رہینگے ،ڈی سی راولپنڈی

شہری امن و امان کے فروغ کیلئے اپنا کردار ادا کریں، ڈی پی او جہلم

دہشتگرد اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونگے، حافظ عبدالکریم

کیپٹل سمارٹ سٹی کی ’’میڈ ان ازبکستان‘‘ نمائش میں شرکت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل