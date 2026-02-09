صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وڈیروں کے مظالم کا شکار غریب خاندان تھانے پہنچ گیا

  • سرگودھا
وڈیروں کے مظالم کا شکار غریب خاندان تھانے پہنچ گیا

حاجی زبیر،اسامہ ساہی ، بلال ساہی وغیرہ نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہےخاندان کو فائرنگ سے قتل کرنے کی دھمکیاں دیں،متاثرین،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)بااثر وڈیروں کے مظالم کا شکار غریب خاندان انصاف اور تحفظ کیلئے تھانے پہنچ گیا،97جنوبی کی رہائش رمشاء بی بی نے پولیس کو بتایا کہ دیہہ کے حاجی زبیر،اسامہ ساہی ، بلال ساہی وغیرہ نے ان کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے ،ملزمان ہم سے کام بھی کرواتے ہیں اور مزدوری بھی نہیں دیتے ،اگر انکار کریں تو میاں بیوی اور بچوں کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے گزشتہ روز بھی جب مزدوری کی رقم مانگی تو ملزمان نے اسے اور اسکے خاوند لیاقت سمیت بچوں کو بھی ڈنڈو ں سوٹوں سے مارنا شروع کر دیا،اور پورے خاندان کو فائرنگ سے قتل کرنے کی دھمکیاں دیں، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال ون: کمیشن مافیا کی لاکھوں دیہاڑیاں ، مریض لاچار

تاندلیا نوالہ: انتظامی غفلت ، 21 روز میں آوارہ کتوں کے کاٹنے سے 26 افراد زخمی

دیہی علاقوں میں 1800 مین ہولز کور، مزید 150 پر کام تیز

ٹوبہ :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس،رمضان پیکج کا جائزہ

کمشنر کا دورہ گوجرہ ، ناقص صفائی پر ٹھیکیداروں کو جرمانہ

جھال چوک اور ڈی ٹائپ گول چکرز کی ری ماڈلنگ شروع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر