صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اتحاد العلماء، بزمِ حسان تاجر برادری اور سماجی کار کنو ں کا ایک مشترکہ اجلاس

  • سرگودھا
اتحاد العلماء، بزمِ حسان تاجر برادری اور سماجی کار کنو ں کا ایک مشترکہ اجلاس

بھیرہ(نامہ نگار)اتحاد العلماء، بزمِ حسان، تاجر برادری اور سماجی کارکنان کا ایک مشترکہ اجلاس ویلفیئر کونسل تحصیل بھیرہ کے صدر چوہدری خالد محمود آرائیں کی رہائش گاہ آرائیں ہاؤس بھیرہ میں منعقد ہوا۔

 اجلاس میں ممتاز ماہرِ تعلیم چوہدری محمد اکرام اللہ سلیمی، قاری اکرم عثمانی، مفتی محمد عثمان علی، چیئرمین بزمِ حسان حافظ محمد ایوب، مولانا عبدالرحمن سالک، مولانا ظفر بلال، اتحاد العلماء کے مولانا امیر حسن، مولانا محمد عمران، مولانا کفایت اللہ سمیت تاجر و سماجی رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ گنج منڈی گراؤنڈ بھیرہ میں 11 اپریل کو سالانہ محفلِ حمد و نعت کا انعقاد کیا جائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال ون: کمیشن مافیا کی لاکھوں دیہاڑیاں ، مریض لاچار

تاندلیا نوالہ: انتظامی غفلت ، 21 روز میں آوارہ کتوں کے کاٹنے سے 26 افراد زخمی

دیہی علاقوں میں 1800 مین ہولز کور، مزید 150 پر کام تیز

ٹوبہ :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس،رمضان پیکج کا جائزہ

کمشنر کا دورہ گوجرہ ، ناقص صفائی پر ٹھیکیداروں کو جرمانہ

جھال چوک اور ڈی ٹائپ گول چکرز کی ری ماڈلنگ شروع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر