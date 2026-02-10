صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کے مسائل کا فوری حل اولین ترجیح ، ڈپٹی کمشنر خوشاب

  • سرگودھا
شہریوں کے مسائل کا فوری حل اولین ترجیح ، ڈپٹی کمشنر خوشاب

شہریوں کے مسائل کا فوری حل اولین ترجیح ، ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین نے شہریوں کے مسائل سنے موقع پر حل کے احکامات

خوشاب (نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے ۔ اس موقع پر مختلف علاقوں سے آنے والے شہریوں نے اپنے مسائل اور شکایات پیش کیں۔ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کے مطابق اوپن ڈور پالیسی کے تحت عوامی مسائل کو میرٹ پر حل کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے شہریوں کے مسائل توجہ سے سنے اور متعلقہ افسران کو موقع پر ہی فوری اور شفاف حل کے لیے احکامات جاری کیے ۔

انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت پنجاب ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے اور اوپن ڈور پالیسی کا مقصد عام آدمی تک براہِ راست رسائی اور مسائل کا بروقت ازالہ ہے ۔ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ عوامی خدمت کے جذبے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے ، شہری بلا جھجھک اپنے مسائل انتظامیہ کے سامنے لائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ شہریوں کے مسائل کے حل میں رکاوٹ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس ضمن میں تمام محکموں کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کے مسائل سنے جائیں اور ان کے فوری حل کے لیے بروقت اقدامات کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر میں سینکڑوں واٹر فلٹریشن پلانٹ بند:صاف پانی فراہم نہ ہوسکا

جامعہ پنجاب ،پی ایم یوتھ پروگرام کے تحت ایمپلائمنٹ ایکسپو

آئی جی نے سرکاری خط کتابت پرراؤلکھنے سے منع کردیا

پتنگ بازی پر سخت کارروائی ہوگی:سی سی پی او

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری ،مسائل حل کا حکم ، ناقص تفتیش پرشوکاز نوٹس

یوٹیوبر ڈکی بھائی انکی اہلیہ سمیت دیگرملزموں پر فرد جرم عائد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس