صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی، مسلم لیگ (ن)مریم نواز کے استقبال کیلئے تیار

  • سرگودھا
میانوالی، مسلم لیگ (ن)مریم نواز کے استقبال کیلئے تیار

تحصیل پپلاں میں اجلاس، کارکنوں کا وزیراعلیٰ کے جلسے میں شرکت کا اعلان

میانوالی (نامہ نگار)پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رہنماؤں ملک محمد فیروز جوئیہ، حکیم محمد ایوب قریشی، ملک عطا محمد اعوان، موسیٰ خان آف موچھ اور چوہدری ساجد محمود ورک جٹ نے کہا ہے کہ میانوالی کی عوام وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا فقیدالمثال استقبال کرے گی اور جلسے میں بھرپور شرکت کر کے ترقی کے سفر کو نئی زندگی دے گی۔ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ (ن) تحصیل پپلاں کے اہم اجلاس میں کیا گیا جو 5-6 ایم ایل، ڈیرہ جٹاں پپلاں میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ضلعی صدر و سابق ایم پی اے ملک محمد فیروز جوئیہ نے کی۔

اجلاس کے مہمانانِ خصوصی ملک عطا محمد اعوان چیئرمین مسلم لیگ (ن) اوورسیز پاکستانی لندن اور حکیم محمد ایوب قریشی ضلعی جنرل سیکرٹری تھے ، جبکہ تحصیل جنرل سیکرٹری چوہدری ساجد محمود ورک جٹ نے میزبانی کی۔اجلاس میں کندیاں، ہرنولی، پپلاں اور دیگر علاقوں سے عہدیداران و کارکنان نے شرکت کی۔قررین نے کہا کہ ضلع میانوالی آج بھی مسلم لیگ (ن) کو تعمیر و ترقی کی علامت سمجھتا ہے ۔ آخر میں میزبان نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پینے کے صاف پانی کا بحران سنگین شکل اختیار کرگیا

ایل ڈی اے نیلام عام،3ارب28کروڑ کا ریکارڈریونیوجمع

آئی جی کو توہین عدالت کی درخواست پرنوٹس،جواب طلب

سیف سٹیز اتھارٹی کاپولیس کمیونیکیشن آفیسرز کی بھرتی کا اعلان

کنگن پور:کمسن بچی سے زیادتی ، ملزم کیخلاف مقدمہ درج

بیوی اور ساس کے قاتل کی پھانسی کیخلاف اپیل خارج

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر