صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ستھرا پنجاب ڈمپنگ سائٹ کا دورہ

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ستھرا پنجاب ڈمپنگ سائٹ کا دورہ

خوشاب (نمائندہ دُنیا) ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے محلہ توحیدآباد میں قائم ستھرا پنجاب ڈمپنگ سائٹ کا دورہ کیا۔

اس موقع پر ڈسٹرکٹ انچارج ستھرا پنجاب صائم وارث، ایڈیشنل چارج ایم ڈی واسا عمران علی، سی ای او ایم سی سندس رابیل اور پبلک ہیلتھ سمیت دیگر محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ڈپٹی کمشنر نے ڈمپنگ سائیڈ کا تفصیلی جائزہ لیا اور شہر بھر میں صفائی کے نظام کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کیں۔ ان کے احکامات کی روشنی میں محلہ توحیدآباد کے رہائشیوں کی شکایت کا فوری ازالہ کرتے ہوئے ڈمپنگ سائیڈ کو شہر سے باہر منتقل کر دیا گیا۔علاقہ مکینوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے ضلعی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا جبکہ متعلقہ افسران کو صفائی کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

رمضان سے قبل گراں فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

سی ای او واٹر کارپوریشن کا لائن کی مرمت کے کام کا جائزہ

میئر کی ہیوی ٹریفک کیلئے مخصوص روٹس کی حمایت

شناختی تصدیق کیلئے نیا آن لائن ویری فکیشن نظام متعارف

شہری پرتشدد،اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ سینٹرل جیل معطل

ڈیفیسمنٹ آف پراپرٹی ایکٹ پر حکومت سے جواب طلب

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر