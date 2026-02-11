صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان کارڈ کی شفاف اور بروقت تقسیم یقینی بنانیکا حکم

  • سرگودھا
رمضان کارڈ کی شفاف اور بروقت تقسیم یقینی بنانیکا حکم

ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز عوامی مسائل کے حل کیلئے متحرک رہیں:کمشنر

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)کمشنر حافظ شوکت علی کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا جس میں سرگودھا ڈویژن کے چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز نے شرکت کی۔اجلاس میں وزیراعلیٰ کے رمضان کارڈ کی تقسیم، پلس پراجیکٹ کے تحت جاری اقدامات، رمضان المبارک کیلئے جاری کردہ ایس او پیز، سیکیورٹی انتظامات اور دیگر اہم انتظامی امور پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز نے رمضان کارڈ کی تقسیم کے طریقہ کار، مستحقین کی نشاندہی، مراکز کے قیام، شفافیت کے انتظامات اور فیلڈ تیاریوں پر بریفنگ دی۔

کمشنر سرگودھا حافظ شوکت علی نے ہدایت کی کہ رمضان کارڈ کی تقسیم کا عمل ہر صورت بروقت، شفاف اور عزت و احترام کے ساتھ مکمل کیا جائے تاکہ اصل مستحقین کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی سطح پر غفلت، کوتاہی یا تاخیر ناقابلِ برداشت ہوگی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ رمضان کے دوران بازاروں میں اشیائے خورونوش کی وافر دستیابی، کو ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

رمضان نگہبان پیکیج :عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے احکامات

جنرل ہسپتال سمن آباد میں انتظامی غفلت، مریضوں کو مشکلات

ماموں کانجن: خلع لینے والی سوتیلی بہن پر کلہاڑی سے حملہ، زخمی

شادی شدہ خاتون سے اغواکے بعد مبینہ زیادتی

سابقہ رنجش پر مسلح حملہ، گھر میں فائرنگ

نوسر باز خواتین کا گھر میں دھاوا، نقدی اور زیورات چوری

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر