صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلانوالی ،ڈکیتی اور چوری کی 2 وارداتیں ہزاروں کی نقدی اور موٹر سائیکل لے گئے

  • سرگودھا
سلانوالی ،ڈکیتی اور چوری کی 2 وارداتیں ہزاروں کی نقدی اور موٹر سائیکل لے گئے

سلانوالی(نمائندہ دنیا ) سلانوالی کے نواح میں ڈکیتی اور چوری کی 2 وارداتیں نا معلوم چور ڈاکو ہزاروں کی نقدی اور موٹر سائیکل لے اڑے پولیس نے مقدمات درج کر لیے بتایا گیا ہے کہ چک نمبر 133 شمالی کے رہائشی شاہزیب ولد ظفر محمود نے سلانوالی کمیٹی روڈ پر ویٹرنری ادویات سٹور بنایا ہوا ہے۔

گزشتہ روز مذکورہ شخص اپنا سٹور بند کر کے موٹر سائیکل پر اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ راستہ میں 3 مسلح ڈاکوؤں نے اسے روکا اور گن پوائنٹ پر 4500 روپے نقدی اور ایک موبائل فون مالیت 40 ہزار روپے چھین کر لے گئے دوسری واردات چک نمبر 120 جنوبی کے رہائشی محمد عثمان ولد محمد صفدر کے ہاں ہوئی جہاں پر نامعلوم چور گھر کے باہر کھڑا ہوا 25 ہزار روپے مالیت کا موٹر سائیکل چوری کر کے لے گئے تھانہ سلانوالی پولیس نے متاثرہ افراد کی درخواست پر مقدمات درج کر لیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کالج ایجوکیشن کی 24 اسکیمیں جون سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت

پاک ایران تجارت میں اضافہ بہت ضروری ،گورنر

پولیس چیف کا کرائم سین یونٹ کا دورہ

اغوا کیس میں عدالتی حکم نظرانداز، پولیس افسران کو شوکاز

ایپسٹین فائلز سے مغربی شیطانی چہرہ پھر بے نقاب، تنظیم اسلامی

ناخلف بیٹے نے ماں ماردی، بیوی قتل کرکے شوہر کی خودکشی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن