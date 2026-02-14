صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کاسلانوالی فاروقہ روڈ کا معائنہ،درختوں پر کی گئی لائٹنگ دیکھی

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر کاسلانوالی فاروقہ روڈ کا معائنہ،درختوں پر کی گئی لائٹنگ دیکھی

سلانوالی(نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر سرگودھا حسین احمد رضا چوہدری کی سلانوالی آمد ٹی ایچ کیو ہسپتال اراضی ریکارڈ سینٹر نئے تعمیر کیے گئے اے سی آفس ماڈل ویلج چک 127 شمالی اور سلانوالی فاروقہ روڈ چوک بلاک نمبر 3 میں بیوٹیفیکیشن کے کیے گئے کام اور محکمہ ہائی وے کی نگرانی میں زیر تعمیر سینما روڈ کا معائنہ کیا

 اور نواحی گاؤں چک نمبر 168/ 171 شمالی نکاس آب جوڑ کی کی گئی باؤنڈری وال کا جائزہ لیا اور سرکاری اداروں کو حکومتی ہدایت کے مطابق اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کی ہدایت کی اسسٹنٹ کمشنر سلانوالی چوہدری محمد اکمل نے ڈپٹی کمشنر کو تحصیل سلانوالی میں جاری ترقیاتی کاموں سمیت وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات کی روشنی میں کیے گئے بیوٹیفیکیشن کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے پہلے سلانوالی فاروقہ روڈ کا معائنہ کیا جہاں پر پودوں اور درختوں پر کی گئی لائٹنگ دیکھی اور مذکورہ روڈ پر کی گئی 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

48کنال پر جدید ترین پارک تعمیر کرنیکا آغاز

دھی رانی پروگرام فیز ٹو کیلئے انتظامات مکمل کرنیکی ہدایت

انڈس ہسپتال :پیدائشی کلب فٹ کا شکار بچوں کامیاب علاج

ممنوعہ ونشہ آور ادویات کی فروخت، متعدد میڈیکل سٹور سیل

میپکو کا کریک ڈاؤن، 13 بجلی چوررنگے ہاتھوں گرفتار

تین نوسر باز خاتون کے کانوں سے طلائی بالیاں اتار کررفو چکر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن