غیر قانونی آؤٹ لیٹس ختم کرنے اور کھالوں کی فوری مرمت کا حکم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت ریجن بھر میں غیر قانونی آؤٹ لیٹس ختم کرنے اور مسمار کھالوں کی فوری مرمت کے احکامات جاری کر دیئے ،پٹیشن سیل کو موصو ل شکایات میں چھوٹے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ بیسیوں جگہوں پر بااثر کاشتکاروں نے کھالے وغیرہ مسمار کر نے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی آؤٹ لیٹس بنا کر چھوٹے کاشتکاروں کی حق تلفی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے ،جس پر محکمہ انہار اور ضلعی انتظامیہ کے افسران کو غیر قانونی آؤٹ لیٹس کے خاتمہ اومسمار کھالوں کی مرمت اور انہیں محفوظ بنانے کیلئے ترجیح بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی اورکہا گیا ہے کہ جائنٹ پیٹرولنگ اور ویجی لینس کے شعبوں کو بھی موثر بنا کر عملدرآمد کی رپورٹ ارسال کی جائے ۔