صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل ہیڈکوارٹرہسپتال بھلوال میں ڈاکٹرزکی کمی ‘مسائل بڑھ گئے

  • سرگودھا
تحصیل ہیڈکوارٹرہسپتال بھلوال میں ڈاکٹرزکی کمی ‘مسائل بڑھ گئے

ڈاکٹرزکام زیادہ ہونے کے باعث اپنے تبادلے کرواکر دوسرے شہروں میں جاچکے ایکسرے اور لیبارٹری میں بھی 24گھنٹے کی شفٹ میں صرف 2,2ملازمین تعینات

بھلوال(نمائندہ دنیا )تحصیل ہیڈکوارٹرہسپتال میں ڈاکٹرزکی کمی کے مسائل شدت اختیارکرگئے آنیوالے مریضوں کو مسائل کا سامنا ڈاکٹرزکی تعدادپوری نہ ہونے کے باعث مارننگ میں ڈیوٹیاں دینے والے ڈاکٹرز کو رات شفٹ میں بھی کام کرنا پڑرہا ہے بعض ڈاکٹرزکام زیادہ ہونے کے باعث اپنے تبادلے کرواکر دوسرے شہروں میں جاچکے ہیں بعض ڈاکٹرزکے کنٹریکٹ ریونیول نہ ہونے کے باعث نوکری چھوڑ چکے ہیں تحصیل ہیڈکوارٹرہسپتال بھلوال میں شہر اور اسکے گردونواح کے لوگ علاج معالجہ کیلئے کثیر تعداد میں تحصیل ہیڈکوارٹرہسپتال بھلوال کا رخ کرتے ہیں جہاں پرڈیوٹی پر موجود ایک ایک ڈاکٹرز کے پاس خواتین،مرد،بچوں کا رش لگا رہتا ہے میڈیکل آفیسرز کی کمی کے پیش نظر ڈاکٹرز کو دن اوررات دونوں اوقات میں ڈیوٹی دینا پڑتی ہے اسی طرح تحصیل ہیڈکوارٹرہسپتال بھلوال میں موجود دیگر شعبہ جات جن میں ایکسرے اور لیبارٹری کے شعبہ میں بھی 24گھنٹے کی شفٹ میں صرف 2,2ملازمین تعینات ہیں ایمرجنسی ڈیوٹی میں بھی ڈاکٹرز کی شدید کمی ہے اہلیان بھلوال نے ایم اے وفاقی وزیر ڈاکٹرملک مختاراحمد بھرتھ،ممبر صوبائی اسمبلی و پارلیمانی سیکرٹری چوہدری منصوراعظم سندھو اور محکمہ صحت کے افسران بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ تحصیل ہیڈکوارٹرہسپتال بھلوال میں فوری طورپر ڈاکٹرز کی کمی کے مسئلہ کو حل کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی اور اقوام متحدہ یونیورسٹی میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط

فیشن ٹورازم فیسٹیول سیاحت ثقافتی صنعتوں کے فروغ کیلئے اہم پیشرفت، اورنگزیب کھچی

پنجاب کالج بھارہ کہو ،سالانہ سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول اختتام پذیر

رمضان میں عوام کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح،اے ڈی سی

امن و امان میں خلل ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دینگے ،ڈی آئی جی اسلام آباد

اسلام آباد، سی ٹی او کا مختلف ہفتہ وار بازاروں کا دورہ، انتظامات کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر