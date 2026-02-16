صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی ایمرجنسی وارڈ لیب میڈیسن سٹور ایکسرے روم کا معائنہ

  • سرگودھا
ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی ایمرجنسی وارڈ لیب میڈیسن سٹور ایکسرے روم کا معائنہ

سلانوالی(نمائندہ دنیا ) ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سرگودھا ڈاکٹر رانا خوشنود حسین نے گزشتہ روز سلانوالی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی پہنچ کر ایمرجنسی وارڈ لیب میڈیسن سٹور ایکسرے روم جنرل وارڈ آپریشن تھیٹر سمیت دیگر شعبہ جات کا خصوصی ملاحظہ کیا اس موقع پر ایم ایس ٹی ایچ کیو ڈاکٹر شیریں عزیز نے ہسپتال کے مسائل اور کارگزاری سے انہیں اگاہ کیا۔

 ڈی ایچ او ہیلتھ نے ٹی ایچ کیو ہسپتال کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروانے کی یقین دہانی کروائی ڈی ایچ او نے پیرا میڈیکل سٹاف اور جنرل وارڈز میں جا کر مریضوں سے بھی گفتگو کی اور ان سے ادویات کی فراہمی اور علاج معالجہ کی سہولیات دیئے جانے کے سلسلہ میں معلومات حاصل کیں ۔ڈی ایچ او نے ہسپتال کے تمام شعبہ جات کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ: صفائی کا ناقص نظام جگہ جگہ کوڑا بد بو سے شہری پریشان

رمضان سے قبل اشیاخورونوش مہنگی انتظامیہ بے بس

خوبصورت گوجرانوالہ ،ڈی سی کا گلشن اقبال پارک کادورہ

جماعت اسلامی کے مظاہرے پر لاٹھی چارج کیخلاف احتجاج

ڈسکہ :سوئی گیس پائپ لائن لمیٹڈ کا سب ریجنل آفس قائم

فوٹو جرنلسٹ الیکشن ، نذیر مغل صدر، آصف سیکرٹری منتخب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر