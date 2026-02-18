صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکو گن پوائنٹ پردو افرادسے قیمتی موبائلز و نقدی چھین کر لے گئے

  • سرگودھا
ڈاکو گن پوائنٹ پردو افرادسے قیمتی موبائلز و نقدی چھین کر لے گئے

نرمل شہزاد سے 35ہزار روے نقدی ،اے ٹی ایم کارڈ و دیگر اہم دستاویزات چھین لیںمحمد حیات کے ڈیروں سے 15لاکھ روپے سے زائد مالیت کے مویشی چوری کر لئے گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران موضع ماڑی کے قریب تین نامعلوم ڈاکو گن پوائنٹ پر محمد حسن اور محمد ناصر سے قیمتی موبائلز و نقدی چھین کر لے گئے ،موضع گھگھیانی کے قریب دو نامعلوم ڈاکوؤں نے نرمل شہزاد سے 35ہزار روے نقدی ،اے ٹی ایم کارڈ و دیگر اہم دستاویزات چھین لیں،جبکہ بلاک نمبر20کے یونس ندیم،97جنوبی کے نوید احمد،کوٹمومن کے احمد ملک ،گھگھیاٹ کے خضر حیات،مبارک کالونی کے محمد کلیم شہزادکے گھروں سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات،نقدی، موبائلز و دیگر متفرق اشیاء،مسلم بازار کے محمد فاروق،84جنوبی کے کامران کی دوکانوں سے قیمتی موبائلز،جامع مسجد دودہ کے باہر سے محمد ریاض،142جنوبی سے محمد طارق کی موٹرسائیکلیں علاوہ ازیں 106جنوبی کے امان اﷲ،واں میانہ کے ممتاز احمد،ساہی وال کے محمد حیات کے ڈیروں سے 15لاکھ روپے سے زائد مالیت کے مویشی چوری کر لئے گئے پولیس نے مقدمات درج کرئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

51سال:شہر میں صرف56پیدل پل تعمیر:سڑک پار کرنا آج بھی غیر محفوظ

59ہزار 872حقداران کو رمضان راشن کارڈز تقسیم

نواز شریف سنٹر آف ایکسیلنس میں لٹل چیمپئن ڈے منایاگیا

بینائی سے زیادہ دانائی دکھائیں، مشکلات حل :حسن مرتضیٰ

9غیرقانونی تعمیرات مسمار،113املاک سربمہر

پلاسٹک فیکٹری میں ایک کروڑ کی بجلی چوری پکڑ ی گئی

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق