صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نقب زنی میں ملوث گروہ کیخلاف کاروائی ، 4 افراد گرفتار

  • سرگودھا
نقب زنی میں ملوث گروہ کیخلاف کاروائی ، 4 افراد گرفتار

مویشی چوری، نقب زنی کی وارداتوں میں لوٹا دو لاکھ سے زائد کا مال مسروقہ برآمد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پولیس کی موٹر سائیکل چور اور نقب زنی میں ملوث گینگز کے خلاف کاروائی ، 2 گینگز کے 4 افراد گرفتار، تھانہ اربن ایریا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چوری کی واردات میں مطلوب ملزمان کاشف اور ناصر کو گرفتار کر لیا، گرفتار ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کی مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دی گئی ہیں ، اسی طرح تھانہ لکسیاں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے نقب زنی کے مقدمات میں مطلوب ملزمان سرفراز اور مرید کو گرفتار کر کے مویشی چوری، نقب زنی کی وارداتوں میں لوٹا گیا دو لاکھ روپے سے زائد کا مال مسروقہ برآمد کر لیا، اس موقع پر ڈی پی او محمد صہیب اشرف نے بہترین کاروائیوں پر ایس ایچ او اربن ایریا، سب انسپکٹر زاہد عبداﷲ اور تھانہ لکسیاں کے ایس ایچ او فہد بلال اور انکی ٹیم کو شاباش دی اور کہا کہ گرفتار ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لاکر قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اے ڈی سی جی کی زیر صدارت ویمن پروٹیکشن کمیٹی کا اجلاس

مستحق خاندانوں میں رمضان نگہبان کارڈز کی تقسیم جاری

رمضان میں گرانفروشوں کیخلاف سخت کریک ڈاؤن ہوگا:ڈپٹی کمشنر

ڈپٹی کمشنر ٹو بہ کاڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ

ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر کا علی الصبح سبزی و فروٹ منڈی کا دورہ

ٹریفک پولیس کا رمضان المبارک بارے جامع پلان جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق