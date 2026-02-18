صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوپاریوں نے پھلوں کی قلت پیدا کر کے لوٹ کیلئے لنگوٹ کس لئے

  • سرگودھا
بیوپاریوں نے پھلوں کی قلت پیدا کر کے لوٹ کیلئے لنگوٹ کس لئے

انتظامیہ شہریوں کو ذخیرہ اندوزوں کے رحم و کرم پر چھوڑکر سب اچھا کا راگ الاپ رہی ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ کسی آفیسر کے اچانک معائنہ سے قبل ہر طرف الرٹ کر دیا جاتا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مارکیٹ کمیٹی کی مبینہ ملی بھگت سے منافع خوروں نے رمضان المبارک میں سبزیوں اور پھلوں کی مصنوعی قلت پیدا کر کے لوٹ مار کیلئے لنگوٹ کس لئے ،اور مارکیٹ کمیٹی ضلعی و صوبائی حکام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں مصروف ہے جس کا انداز اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف اشیاء کی قیمتوں کے تعین کا چار ٹ ارسال کیا جاتا ہے جبکہ جن قیمتوں پر یہ اشیاء فروخت ہو رہی ہیں ان کا سرے سے ذکر ہی نہیں، اس طرح مارکیٹ کمیٹی انتظامیہ مبینہ ساز باز کر کے دوہری پالیسی اپنا کو شہریوں کو ذخیرہ اندوزوں ومنافع خوروں کے رحم و کرم پر چھوڑکر سرکاری ریکارڈ میں سب اچھا کا راگ الاپ رہی ہے ،سبزیوں ،پھلوں کے نرخوں کا تعین کمیشن ایجنٹ اپنی مرضی سے کر تے ہیں۔

مارکیٹ کمیٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افسران بالا انہیں خود کہتے ہیں کہ قیمتیں کم سے کم ظاہر کریں چاہئے ان کی فروخت کسی بھی قیمت پر ہو، اور ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ کسی آفیسر کے اچانک معائنہ سے قبل ہر طرف الرٹ کر دیا جاتا ہے ،دوسری طرف بازاروں میں ضرورت کی اشیاء کی قیمتوں پر کنٹرول نہ ہونے کے باعث شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عام بازاروں اور گردونواح میں دکاندار من مانے ریٹس پر اشیاء فروخت کررہے ہیں جس کی وجہ سے غریب عوام منہ مانگے داموں پر اشیاء خریدنے پر مجبور ہے حکومت اربوں روپے کی سبسڈی دینے کی بجائے بازاروں میں فروخت ہونیوالی اشیاء کو کنٹرول کرے تو عوام کیلئے یہی سب سے بڑی سبسڈی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نامکمل منصوبوں کو بر وقت مکمل کیا جائے، وزیر ہائوسنگ

مسلم لیگ ض کے انٹر اپارٹی الیکشن اعجاز الحق بلامقابلہ صدر منتخب

آئی جی اسلام آباد کی زیر صدارت آپریشنل کمانڈرز کانفرنس

راولپنڈی، سیدپور روڈ پر تجازات کیخلاف آپریشن،فٹ پاتھ صاف

ملاوٹی خوراک، 6 ماہ میں 132 مقدمات، 181 یونٹس سیل

پمز، ڈاکٹر رضوان تاج کے کنٹریکٹ میں توسیع کیلئے ایف پی ایس سی سے این او سی طلب

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق