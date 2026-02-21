صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)اینٹی کرپشن سرگودھا نے بھکر میں کارروائی کرتے ہوئے گورنمنٹ پرائمری سکول کے ٹیچر محمد امتیاز اسلم کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔رفیع اللہ ولد نامی شہری نے ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا کو اطلاع دی کہ ملزم نے مالی بھرتی کروانے کے لیے پہلے بھی 1 لاکھ 50 ہزار روپے رشوت وصول کر رکھی ہے اور اب مزید 50 ہزار روپے کی طلب کر رہا تھا۔ریجنل ڈائریکٹوریٹ اینٹی کرپشن سرگودھا کی خصوصی ٹیم، جس میں امیر عبداللہ خان سرکل آفیسر اور مجسٹریٹ دفعہ 30 محمد اسلم شامل تھے ، نے دورانِ ریڈ ملزم کو 30 ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ موقع سے رقم برآمد کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے

 

