صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کے حقوق کے تحفظ کیلئے وومن پروٹیکشن کمیٹی کا اجلاس ہیلپ لائن 1737 فعال

  • سرگودھا
خواتین کے حقوق کے تحفظ کیلئے وومن پروٹیکشن کمیٹی کا اجلاس ہیلپ لائن 1737 فعال

کمرمشانی (نمائندہ دنیا )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل مدثر عارف کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفس میں منعقد ہوا۔اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈاکٹر ملک محمد ناصر، سیکرٹری وومن پروٹیکشن زبیدہ شاہین، انچارج دارالامان سمیرا صدیق اور دیگر افسران نے شرکت کی۔

 اجلاس میں وومن پروٹیکشن سنٹر کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور خواتین کے حقوق کے تحفظ سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔حکام نے بتایا کہ کسی بھی مسئلے کی صورت میں خواتین ہیلپ لائن 1737 پر شکایت درج کرا سکتی ہیں جبکہ متاثرہ خواتین کو مفت قانونی معاونت بھی فراہم کی جا رہی ہے ۔ اے ڈی سی جی نے متعلقہ افسران کو کیسوں کی مؤثر پیروی کی ہدایت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مساجد کی صفائی، ٹیمیں سرگرم

6بچے زیر تحویل

جعلسازوں کے گرد گھیرا تنگ

پی ایس آئی سی کیساتھ ایم او یو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ