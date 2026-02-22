صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا رمضان نگہبان کارڈ ایکٹیویشن سنٹرکا دورہ ، حاضری چیک کی

  • سرگودھا
کمشنر کا رمضان نگہبان کارڈ ایکٹیویشن سنٹرکا دورہ ، حاضری چیک کی

کمشنر کا رمضان نگہبان کارڈ ایکٹیویشن سنٹرکا دورہ ، حاضری چیک کیرمضان نگہبان پروگرام حکومت پنجاب کا ایک اہم فلاحی اقدام ، مقصد ریلیف دینا ہے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا حسین احمد رضا چودھری کے ہمراہ پنجاب کونسل آف دی آرٹس میں قائم رمضان نگہبان کارڈ ایکٹیویشن سنٹرکا دورہ کیا اور سنٹر پر موجود سٹاف کی حاضری، شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور کارڈ ایکٹیویشن کے عمل کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ مستحق افراد کو بروقت اور باعزت طریقے سے سہولت فراہم کی جائے اور کسی بھی شہری کو غیر ضروری انتظار کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔اس موقع پر کمشنر حافظ شوکت علی نے کہا کہ رمضان نگہبان پروگرام حکومت پنجاب کا ایک اہم فلاحی اقدام ہے جس کا مقصد مستحق خاندانوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے ۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو تاکید کی کہ شفافیت اور میرٹ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور شکایات کے ازالے کے لیے مؤثر نظام قائم رکھا جائے ۔دورے کے دوران شہریوں نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا جبکہ کمشنر نے عملے کو ہدایت کی کہ وہ خوش اخلاقی اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد اس سہولت سے مستفید ہو سکیں۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا احمد شیر گوندل، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن علی یامین بلوچ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن پنجاب کونسل آف دی آرٹس محمد خان ہرگن بھی ان کے ہمراہ تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مزید نئی بسیں متعارف کرانے کا فیصلہ

ٹینکر سسٹم بند،لوگوں کو لائنوں سے پانی فراہم کیا جائے : سندھ ہائیکورٹ

ضلع ملیر میں سڑک کی تعمیر و بحالی منصوبے کا سنگ بنیاد

ماہِ رمضان میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ میں اضافہ

نامکمل ترقیاتی منصوبے عذاب بن گئے ،منعم ظفر

سولجر بازار میں گیس دھماکہ،عمارت کے مالک کا 7روزہ جسمانی ریمانڈ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل