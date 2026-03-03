صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گن پوائنٹ پر موٹرسائیکل،نقدی و موبائلز چھین لئے

  • سرگودھا
گن پوائنٹ پر موٹرسائیکل،نقدی و موبائلز چھین لئے

گن پوائنٹ پر موٹرسائیکل،نقدی و موبائلز چھین لئے للیانی کے محمد بلال کے گھروں سے قیمتی زیورات،نقدی لوٹ لی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران موضع ہجن کے قریب دو نامعلوم ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر محمد بشیر اور اسکے بھتیجے محمد اشرف سے موٹرسائیکل،نقدی و موبائلز چھین لئے ،جبکہ محبوب کالونی کے محمد یعقوب،للیانی کے محمد بلال کے گھروں سے قیمتی زیورات،نقدی وغیرہ ،جان محمد والا کے قمر زمان،26جنوبی کے افتخار علی کی دوکانوں کی دوکانوں سے موبائلز و دیگر اشیاء ، دیووال چوک سے واپڈا کا سوا چار لاکھ روپے مالیت کا ٹرانسفارمر،میلووال سے محمد کامران،گرین ٹاؤن سے محمد سلطان ،وقار ٹاؤن سے علی رضا،نیو سیٹلائٹ ٹاؤن سے اوورنگزیب ،28شمالی سے طیب کی موٹر سائیکلیں نامعلوم چور اڑا لے گئے ، پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس