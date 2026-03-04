صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واپڈا سب ڈویژن آفس میں سیکیورٹی گارڈ عادل کی مبینہ بدسلوکی

  • سرگودھا
واپڈا سب ڈویژن آفس میں سیکیورٹی گارڈ عادل کی مبینہ بدسلوکی

کوٹ مومن (نمائندہ دنیا)واپڈا سب ڈویژن آفس میں سیکیورٹی گارڈ عادل کی مبینہ بدسلوکی، شہریوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔بھابڑہ میں واپڈا سب ڈویژن آفس کے سیکیورٹی گارڈ عادل کی جانب سے سائلین کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کا واقعہ سامنے آیا ہے۔

 ذرائع کے مطابق ایک شہری اپنے جائز کام کے سلسلے میں دفتر پہنچا تو ڈیوٹی پر موجود گارڈ عادل نے نامناسب رویہ اختیار کرتے ہوئے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا اور مرکزی دروازہ بند کر دیا، جس کے باعث دیگر سائلین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔متاثرہ شہری اور مقامی افراد کا کہنا ہے کہ سرکاری دفتر میں اس نوعیت کا رویہ عوامی حقوق کے منافی ہے ۔ انہوں نے انتظامیہ اور متعلقہ اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کا فوری نوٹس لے کر ذمہ دار اہلکار کے خلاف محکمانہ و قانونی کارروائی کی جائے ۔ تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام یقینی بنائی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ترقیاتی منصوبے ٹائم لائن میں مکمل کرنے کا حکم

ڈی سی کا سکول کا دورہ، ناقص صفائی پر ایڈمن سے جواب طلب

ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کا رمضان سہولت بازار کا دورہ

تاجر برادری کا پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اعلان

بی زیڈ یو میں معاشرتی مسائل اجاگر کرنے کیلئے پوسٹر نمائش

زکریا یونیورسٹی میں نومنتخب ایمپلائز یونین کو مبارکباد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی