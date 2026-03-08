مقدمہ کی پیروی روکنے کیلئے گاڑی چڑھانے کا واقعہ‘3افراد زخمی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)مقدمہ کی پیروی روکنے کے لیے مخالفین نے مدعی اور اس کی بیوی و بیٹی پر گاڑی چڑھا دی، جس کے نتیجے میں تینوں شدید زخمی ہو گئے ۔ذرائع کے مطابق پرانا بھلوال کے قریب ایک تیز رفتار کار، جسے محمد ریاض نامی شخص چلا رہا تھا، موٹر سائیکل سوار آصف، اس کی بیوی انیلہ اور چھ سالہ بیٹی بسمہ اللہ کو ٹکر مار کر زمین پر گرا دیا۔ متاثرین شدید زخمی ہو گئے اور انہیں فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔متاثرہ شخص اور اس کی بیوی کا کہنا ہے کہ کار سوار پہلے بھی کئی مرتبہ انہیں مقدمہ کی پیروی سے روکنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔