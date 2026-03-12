صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حساس ادارے کے ملازم سے ڈاکوؤں نے نقدی و موبائل چھین لیا

  • سرگودھا
حساس ادارے کے ملازم سے ڈاکوؤں نے نقدی و موبائل چھین لیا

حساس ادارے کے ملازم سے ڈاکوؤں نے نقدی و موبائل چھین لیانیو سیٹلائٹ ٹاؤن میں ورکشاب سے 15لاکھ روپے مالیت کا ایلومینیم چوری

سرگودھا(سٹاف رپورٹرFLX0327) ڈکیتی و چور ی کی مختلف وارداتوں کے دوران وارث ٹاؤن کے قریب حساس ادارے کے ملازم چمن عباس جو کہ سحری لے کر گھر جا رہا تھا سے تین نامعلوم ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر نقدی و موبائل چھین لیا،جبکہ نیو سیٹلائٹ ٹاؤن کے قاسم حمید کی ورکشاب سے 15لاکھ روپے مالیت کا ایلومینیم،سردار پور نون سے انصر عباس،49تیل سے ندیم مسیح،70شمالی سے امداد حسین ،چک سیداسے محمد اقبال،نیو سیٹلائٹ ٹاؤن سے طارق محمود کی موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں، جبکہ بھیرہ میں ہمایوں اسلم ،موضع اوپی میں محمد وقاص،اسلام پورہ میں احسن کو نامعلوم جیب تراشوں نے قیمتی موبائلز سے محروم کر دیا اور رفوچکر ہو گئے ، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

موٹر سائیکلوں پر نصب ایم ٹیگ نئی چپ پر کام جاری

آئی جی کا پولیس سٹیشن آن ویلز کا دورہ ،خدمات کا جائزہ

ٹک ٹاکر ثناء یوسف قتل کیس،وکلاء صفائی کو گواہان پر جرح کا آخری موقع

اسلام آباد ،سرچ آپریشن ،35مشکوک افراد تھانے بند

کھیوڑہ ،ذاتی رنجش پر ایک شخص قتل

اسلام آباد،مہنگی اشیا فروخت کرنے پر 11دکاندار گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی