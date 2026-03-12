صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس پر مشتمل افسران کی ٹیم کاسبزی و فروٹ منڈی کا دورہ

  • سرگودھا
پیرا فورس پر مشتمل افسران کی ٹیم کاسبزی و فروٹ منڈی کا دورہ

میانوالی (نامہ نگار )سب ڈویژنل آفیسر پیرا جاوید سرور کی نگرانی میں پیرا فورس کی جانب سے سبزی وفروٹ کی بو لی/نیلا می کا عمل جاری۔

تفصیلا ت کے مطابق پیرا فورس پر مشتمل افسران کی ٹیم نے علی الصبح سبزی و فروٹ منڈی کا دورہ کیا اور سبزیوں و پھلوں کی بولی/ نیلامی کے عمل کا جائزہ لیا۔انہوں نے اپنی نگرانی میں سبزی وفروٹ کے مختلف آئٹمز کی نیلامی کرائی اور مارکیٹ کمیٹی کے عملہ اور آڑھتیوں کو ہدایت کی کہ منڈی میں آنیوالے ہر آئٹم کی اؤپن نیلا می کو یقینی بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فرائض میں کوتاہی ہر گز برداشت نہیں ہو گی:عائشہ رضوان

چیلنجز سے نمٹنے کیلئے زرعی یونیورسٹی میں ایگریکلچرل فورم اجلاس

کمالیہ:اسسٹنٹ کمشنر کا ٹرانسپورٹ اڈوں اور مارکیٹس کا معائنہ

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کے اقدامات

سٹیپ کے زیر اہتمام ڈیجیٹل وائس احتساب و عکاسی فورم کا انعقاد

گرانفروشی کیخلاف کارروائیاں، 95 ہزار جرمانہ، 3 افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی