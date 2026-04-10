  • سرگودھا
گورنمنٹ گرلز کالج بھلوال کی مرمت کیلئے 8کروڑ کا منصوبہ یہ تمام کام ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں گے ،ایکسین بلڈنگز ،ٹینڈر جاری

بھلوال(نمائندہ دنیا) ایکسین بلڈنگز سرگودھا بدر سلطان نے بتایا ہے کہ ڈپٹی کمشنر سرگودھا حسین احمد رضا چوہدری کی سفارش، مشیر وزیراعظم برائے صحت ڈاکٹر مختار بھرتھ اور صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب احمد بھرتھ کی خصوصی ذاتی دلچسپی سے گورنمنٹ گرلز کالج بھلوال کی عمارت کی مرمت و بحالی کے لیے 8 کروڑ 67 لاکھ روپے کے خصوصی فنڈز حاصل کیے گئے ہیں، جبکہ ڈپٹی کمشنر سرگودھا کی نگرانی میں اس منصوبے کا ٹینڈر بھی جاری کر دیا گیا ہے ۔ منصوبے کے تحت کالج کی مین بلڈنگ کی مرمت و بحالی، باؤنڈری وال کی ازسرنو تعمیر، خستہ حال اور خطرناک قرار دی گئی پانی کی بڑی ٹینکی کی ری کنسٹرکشن جبکہ کالج ہاسٹل کی مرمت شامل ہے ۔انہوں نے کہا کہ یہ تمام کام ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں گے تاکہ طالبات کو محفوظ اور بہتر تعلیمی ماحول فراہم کیا جا سکے ۔ایکسین بلڈنگز نے مزید بتایا کہ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر منصوبے کے دوسرے مرحلے (فیز ٹو) کا تخمینہ بھی تیار کر لیا گیا ہے ، جسے آئندہ مالی سال کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کے لیے حکومت پنجاب کو سفارشات ارسال کر دی گئی ہیں۔

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

کمشنر کا ایف آئی سی کا دورہ، ایمرجنسی بلاک کی جلد تکمیل کی ہدایت

ڈائریکٹر لائیوسٹاک کا جھنگ کا دورہ، ویٹرنری ہسپتالوں کا جائزہ

غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم کیخلاف آپریشن، دفاتر سیل،ڈھانچے مسمار

مون سون ایمرجنسی کیمپس کے قیام کا حکم، واسا کی تیاریاں تیز

ڈپٹی کمشنر بھوانہ کا دورہ، ڈیپ کلین مہم اور بیوٹیفکیشن کا جائزہ

ڈی پی او چنیوٹ کی جامعہ مسجد میں کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بس خدا ذرا سی عزت عطا کر دے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
غیر معمولی کردار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے ؟…(2)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سفارت کاری کا پل صراط
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ویل ڈَن پاکستان!
آصف عفان
امیر حمزہ
اسلام آباد اور دریائے فرات
امیر حمزہ