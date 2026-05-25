راولپنڈی:ڈکیتی، چوری، منشیات فروشی کے 13ملزم گرفتار
8مسروقہ موٹر سائیکل، 45لٹر شراب، 4کلو چرس، 4لاکھ روپے برآمد
راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس نے ڈکیتی ،چوری اور منشیات فروشی میں ملوث 13ملزموں کو گرفتار کر کے 8مسروقہ موٹر سائیکل، 45لٹر شراب، 4کلو چرس، 4لاکھ روپے برآمدکر لئے۔ کارروائیاں تھانہ نصیر آباد، رتہ امرال، آر اے بازار، صدر واہ، ٹیکسلا، جاتلی اور دھمیال کے علاقوں میں کی گئیں۔ صدر بیرونی پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر کے 2کلو 480گرام چرس، آر اے با زارپولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر کے 1کلو 400گرام چرس برآمد کی، تمام مقدمات درج کرلیے گئے۔