صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرنسپل سیٹ پر آج 9 ڈویژن ، 26 سنگل بینچز سماعت کرینگے

  • لاہور
پرنسپل سیٹ پر آج 9 ڈویژن ، 26 سنگل بینچز سماعت کرینگے

چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تمام نوعیت کی اپیلوں پر سماعت کر ے گا جسٹس ملک اویس خالد کی سربراہی میں سول اپیلوں پر سماعت ہوگی

لاہور( این این آئی)لاہور ہائیکورٹ پرنسپل سیٹ پر آج ( پیر)سے 9ڈویژن اور26سنگل بینچزکیسز کی سماعت کریں گے ۔چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عا لیہ نیلم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تمام نوعیت کی اپیلوں پر سماعت کر ے گا ۔جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ ٹیکس، کمرشل نوعیت ،جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ انسداد دہشتگردی ،جسٹس فیصل زمان خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سول ،جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں دو رکنی بینچ قتل، اقدام قتل سمیت فوجداری ،جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں دو رکنی بینچ منشیات کیسز ،جسٹس احمد ندیم ارشد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سول ،جسٹس حسن نواز مخدوم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ ٹیکس ریفرنسز اور بینکنگ جبکہ جسٹس ملک اویس خالد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سول اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ججز روسٹر 4 جولائی تک نافذ العمل رہے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بائیو سیفٹی رولز 2005میں ترامیم کی منظوری دے دی گئی

ایف بی آر کے زیر اہتمام سیالکوٹ میں ٹیکس آگاہی سیمینار

عیدالاضحی کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنا ئی جائیگی، آئیسکو چیف

ملکہ کو ہسارمیں مؤثر سکیورٹی کیلئے 185کیمرے نصب

پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن 6من سے زائد خراب گوشت تلف

راولپنڈی:ڈکیتی، چوری، منشیات فروشی کے 13ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسجد و خانقاہ کی تشکیلِ نو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک نئے دور کا ممکنہ آغاز
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
جنگ، امن اور معیشت
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
ڈیم، سرمایہ کاری اور بجٹ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایرانی جوئے شیر اور پاکستانی کوہ کن
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت ِ والد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر