بغیر ڈیوٹی والے سگریٹ کے 2100پیکٹ دکانداروں سے برآمدضبط شدہ اسٹاک تحقیقات کیلئے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو جمع کرادیا
بھلوال(نمائندہ دنیا)پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی اور انٹیلی جنس بیورو نے بھلوال میں ایک کامیاب مشترکہ آپریشن کیا۔ چھاپے کے دوران، ٹیموں نے غیر قانونی، بغیر ڈیوٹی والے سگریٹ کے 2100 پیکٹ مقامی دکانداروں سے قبضے میں لے لیے ۔ ضبطی کے بعد، ضبط شدہ اسٹاک کو باضابطہ طور پر قانونی کارروائی اور تحقیقات کیلئے فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کو جمع کرایا گیا۔