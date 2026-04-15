ڈی پی او میانوالی کی جانب سے سب انسپکٹر کے اعزاز میں الوداعی تقریب

میانوالی (نامہ نگار)ڈی پی او میانوالی کی جانب سے سب انسپکٹر محمد سعید خان کے اعزاز میں پُروقار الوداعی تقریب کا انعقاد۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میانوالی وقار عظیم کھرل کی جانب سے سب انسپکٹر محمد سعید خان (انچارج کنٹرول روم) کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر پولیس لائنز میانوالی میں ایک پُروقار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

تقریب میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر افضل خان، ڈی ایس پی لیگل جاوید جسرا، ریزرو انسپکٹر پولیس لائنز ضرار احمد خان، لائن آفیسر سب انسپکٹر نور خان سمیت دیگر پولیس افسران اور جوانوں نے شرکت کی۔اس موقع پر ڈی پی او میانوالی نے سب انسپکٹر محمد سعید خان کی محکمانہ خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے فرائض نہایت ایمانداری، محنت اور پیشہ وارانہ ذمہ داری کے ساتھ سرانجام دیے ، جو محکمہ پولیس کے لیے باعثِ فخر ہیں۔ڈی پی او میانوالی نے میانوالی پولیس کی جانب سے سب انسپکٹر محمد سعید خان کو یادگاری شیلڈ پیش کی، جبکہ دیگر افسران و اہلکاروں نے بھی انہیں تحائف اور پھولوں کے ہار پہنائے ۔تقریب کے اختتام پر ڈی پی او میانوالی نے سب انسپکٹر محمد سعید خان کو اپنی گاڑی میں پروٹوکول کے ساتھ رخصت کیا، جو ان کی خدمات کے اعتراف اور عزت افزائی کی ایک خوبصورت روایت ہے ۔

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

پلس پراجیکٹ کا جائزہ اجلاس:باقی ماندہ موضع جات اندراج کیلئے ڈیڈ لائن

فیصل آباد ڈویژن میں گندم خریداری مراکز پر بار دانہ کی رجسٹریشن شروع

گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز

گلستان کالونی میں سمارٹ واٹر میٹرلگائے جائینگے :ایم ڈی واسا

پر ایم ڈی ستھرا پنجاب کا تحصیل سمندری میں صفائی کا جائزہ

ایف ڈی اے کے تحت پودے لگانے کا 80 فیصد ٹارگٹ مکمل

آج کے کالمز

ایاز امیر
فینٹا کا حشر جو خود امریکہ میں ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Profiles in Courage
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: خواب حقیقت کب بنے گا؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات میں تسلسل ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکہ ایران مذاکرات ‘پس پردہ حقائق
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار زندگی اور اسلامی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر