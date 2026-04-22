صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا آرٹس کونسل میں صوفی میوزک فیسٹیول کا انعقاد

  • سرگودھا
سرگودھا آرٹس کونسل میں صوفی میوزک فیسٹیول کا انعقاد

شہر بھر سے موسیقی سے محبت کرنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پنجاب کونسل آف ف دی آرٹس سرگودھا ڈویژن اور اہنگ خسروی آرٹس فورم فن انسٹیٹیوٹ پاکستان کے اشتراک سے سرگودھا آرٹس کونسل میں صوفی میوزک فیسٹیول کا انعقاد ہوا جس کے مہمان خصوصی ایم این اے ارم حامد حمید تھی اس شامِ غزل نے موسیقی کے دلدادہ افراد کے دل جیت لیے ۔ تقریب میں معروف گلوکار صدارتی ایوارڈ یافتہ جناب استاد شفقت علی خان ان کے فرزند نادر علی خان اور ان کے بھتیجے حارس علی خان نے صوفی و کلاسیکی موسیقی کے رنگ بکھیرے قوالی عمران و عرفان علی خان نے کی جبکہ علامہ اقبال کے حوالے سے خصوصی لیکچر اور گفتگو پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ ثمن سلطان چیئرمین اہنگ خسروی آرٹس فورم و فن انسٹیٹیوٹ پاکستان نے کی اس موقع پر ایم این اے ارم حامد حمید ،ڈائریکٹر سپورٹس یونیورسٹی آف سرگودھا مہر احمد خان ہرل ، صاحبزادہ سمن سلطان,صدر الیکٹرانک میڈیاکلب سیف خان، مہوش بلوچ ، ڈاکٹر محسن رضا ، ڈاکٹر منیر گجر سمیت شہر بھر سے موسیقی سے محبت کرنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے ای بزپورٹل:ریلیف دینے کا منصوبہ ادھورا

4ماہ میں 30لاکھ 55ہزار چالا ن تشویشناک ہیں :جماعت اسلامی

بیویوں کو قتل کرنیوالے 2 شوہر گرفتار

شادمان :جیل روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے بچی جاں بحق

چائلڈ لیبر : 60لاکھ بچے مختلف شعبوں میں کام کرنے مجبور

وزیر اعلیٰ مریم نواز سے الیکٹرو بسوں کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
پیغام رسانی کافی نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سول سروسز اکیڈمی لاہور اور خواجہ آصف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابیں کیوں نہیں پڑھی جاتیں؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات کا دوسرا دور،امیدیں اور توقعات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
خاموش معاہدہ اور وائٹ ہاؤس کا جواب
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساواتِ بنی آدم
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر