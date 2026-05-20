صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرمی کی صورتحال کے پیش نظر جانوروں کا معیاری چارہ نایاب

  • سرگودھا
گرمی کی صورتحال کے پیش نظر جانوروں کا معیاری چارہ نایاب

جانوروں کیلئے چار ہ کی عدم دستیابی نے لوگو ں کو دوہری پریشانی میں مبتلا کر دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) عید کی آمد اور گرمی و حبس کی صورتحال کے پیش نظر جانوروں کا معیاری چارہ نیاب،مختلف مسائل کا شکار چھوٹے مویشی پال حضرات مڈل مین کے ہاتھوں یرغمال بن کر رہ گئے ہیں، موسم کی شدت کیساتھ ساتھ عید کی آمد کے باعث جانوروں کیلئے چار ہ (ونڈا)کی عدم دستیابی نے لوگو ں کو دوہری پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے ،لائیو سٹاک کی جانب سے مختلف علاقوں میں ٹیمیں بھجوانے کی کاغذی کاروائی تو مکمل کر لی گئی تاہم مطلوبہ سہولیات کی عدم فراہمی کے باعث عملدرآمد میں مشکلات در پیش ہیں،بالخصوص چھوٹے مویشی پال حضرات مویشیوں کو مطلوبہ مقدار میں چارہ نہ ملنے پر پریشانی کا شکار ہیں،اور جانورو ں کے بیمار اور ہلاک ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ایسے فارمرز جو عید الضحیٰ کے موقع پر فروخت کیلئے جانور پال رہے ہیں ،مہنگا چار ا خریدنا ان کی مجبوری ہے اورمڈل مین کی ایک بڑی تعداد صورتحال کا فائدہ اٹھانے کیلئے متحرک ہے ،فارمرز نے کمشنر وڈپٹی کمشنر سے فوری نوٹس لے کر اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ارفع ٹاور سے رائیونڈ روڈ سگنل فری کو ریڈور بنانے کا فیصلہ

یومِ تکبیر پاکستان کی خودمختاری اور دفاعی طاقت کی علامت :ملک احمد خان

سٹی ٹریفک پولیس میں تقرروتبادلے

امراضِ نسواں کے سرطان میں رکاوٹوں کا خاتمہ پر سیمینار

جنرل ہسپتال :ڈاکٹرز نے مقناطیس کھانے والے بچے کی جان بچالی

سائیکل چور و موبائل سنیچنگ گینگ گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
محترمہ کی ادا جو اچھی لگی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (2)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
آتشِ رفتہ
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیر داخلہ کا دورۂ ایران، ٹائمنگ اہم کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
اٹھائیسویں ترمیم اور اشرافیہ کا ریلیف
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر