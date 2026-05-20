صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زکریا یونیورسٹی میں اساتذہ اور ملازمین کو گھر الاٹ

  • ملتان
زکریا یونیورسٹی میں اساتذہ اور ملازمین کو گھر الاٹ

مختلف کیٹیگریز میں ہاؤس الاٹمنٹ کمیٹی کی سفارشات منظور ،احکامات جاری

ملتان (خصوصی رپورٹر) زکریا یونیورسٹی میں اساتذہ اور ملازمین کو مختلف کیٹیگریز کے رہائشی گھر الاٹ کردیے گئے ۔ وائس چانسلر نے ہاؤس الاٹمنٹ کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دیتے ہوئے متعدد اساتذہ اور افسروں کو گھروں کی الاٹمنٹ کے احکامات جاری کیے ۔تفصیل کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر عبدالستار ملک، پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد، پروفیسر ڈاکٹر رحمٰن حفیظ، پروفیسر ڈاکٹر مدثر منیر، پروفیسر ڈاکٹر ارم بتول اعوان، پروفیسر ڈاکٹر عاطف اکبر، ڈاکٹر عبدالرحیم، حاجی احمد اور ڈاکٹر احسن بھٹی کو مختلف کالونیوں میں رہائشی گھر اور ڈوپلیکس الاٹ کیے گئے ۔ یہ گھر ریٹائرمنٹ یا تبادلوں کے باعث خالی ہوئے تھے ۔اسی طرح ڈی اینڈ ای کٹیگری کے تحت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ملازمین محمد بلال، محمد عارف، سید سلطان، رب نواز، محمد اکرم، محمد عارف سینئر کلرک اور عمران قیصر کو بھی رہائشی گھر الاٹ کیے گئے ۔ بعض مکانات آئندہ ریٹائرمنٹ کے بعد خالی ہونے پر متعلقہ ملازمین کے حوالے کیے جائیں گے ۔وائس چانسلر کی جانب سے الاٹمنٹ کیلئے متعدد شرائط بھی عائد کی گئی ہیں۔ تمام الاٹیز کو 100 روپے کے ای اسٹیمپ پر حلف نامہ جمع کرانا ہوگا کہ ان کے یا ان کی اہلیہ کے نام ملتان کارپوریشن کی حدود میں کوئی ذاتی مکان موجود نہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا اے سی کیساتھ مویشی منڈی کامونکے ،تحصیل ہسپتال کا دورہ

لنک ڈائون معمول ، بلوں کی درستگی ،تاریخ میں توسیع رک گئی

پوسٹ گریجوایٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن میں ویمن ایمپاورمنٹ انٹرپرینیور ایگزیبیشن

صارفین سے ہتک آمیز رویہ پر ایس ڈی او گیپکو فارق گنج کو تنبیہ

یونیورسٹی آف گجرات میں پولیس خدمت مرکز کا افتتاح

نہر وں سے 2 افراد کی لاشیں برآ مد

آج کے کالمز

ایاز امیر
محترمہ کی ادا جو اچھی لگی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (2)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
آتشِ رفتہ
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیر داخلہ کا دورۂ ایران، ٹائمنگ اہم کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
اٹھائیسویں ترمیم اور اشرافیہ کا ریلیف
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر