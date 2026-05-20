صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرین کے سامنے آ کر 60سالہ شخص کی خودکشی

  • ملتان
ٹرین کے سامنے آ کر 60سالہ شخص کی خودکشی

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار) نواحی علاقہ دائرہ دین پناہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں 60 سسالہ شخص نے۔۔

 مبینہ طور پر ٹرین کے سامنے آ کر خودکشی کر لی۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت منظور چانی کے نام سے ہوئی ہے ۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ریلوے ٹریک پر پہنچا اور ملتان سے راولپنڈی جانے والی تھل ایکسپریس کے سامنے چھلانگ لگا دی، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو تحویل میں لے کر ضروری کارروائی کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ارفع ٹاور سے رائیونڈ روڈ سگنل فری کو ریڈور بنانے کا فیصلہ

یومِ تکبیر پاکستان کی خودمختاری اور دفاعی طاقت کی علامت :ملک احمد خان

سٹی ٹریفک پولیس میں تقرروتبادلے

امراضِ نسواں کے سرطان میں رکاوٹوں کا خاتمہ پر سیمینار

جنرل ہسپتال :ڈاکٹرز نے مقناطیس کھانے والے بچے کی جان بچالی

سائیکل چور و موبائل سنیچنگ گینگ گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
محترمہ کی ادا جو اچھی لگی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (2)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
آتشِ رفتہ
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیر داخلہ کا دورۂ ایران، ٹائمنگ اہم کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
اٹھائیسویں ترمیم اور اشرافیہ کا ریلیف
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر