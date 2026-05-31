صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رشتہ کے تنازع پر گھر پر حملہ، خاتون اور بیٹیوں پر تشدد

  • سرگودھا
رشتہ کے تنازع پر گھر پر حملہ، خاتون اور بیٹیوں پر تشدد

رشتہ کے تنازع پر گھر پر حملہ، خاتون اور بیٹیوں پر تشدد ندیم وغیرہ ملزمان نے بیوہ خاتون شہزاداں بی بی کے گھر گھس کر دھمکیاں دیں

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) نواحی علاقہ 109 شمالی میں رشتہ کے تنازع پر ایک گھر میں گھس کر خاتون اور اس کی بیٹیوں کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنانے اور دھمکیاں دینے کا واقعہ پیش آیا ہے ۔بتایا جاتا ہے کہ ندیم وغیرہ ملزمان نے بیوہ خاتون شہزاداں بی بی کے گھر میں داخل ہو کر اس پر اور اس کی بیٹیوں پر اسلحہ تان لیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ اس دوران ملزمان نے مبینہ طور پر خاتون اور اس کی بیٹیوں کو تھپڑوں اور مکوں سے تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ذرائع کے مطابق ملزمان اہل محلہ اور پولیس کے آنے پر موقع سے فرار ہو گئے ۔متاثرہ خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اس سے قبل ملزمان نے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، جس سے انکار کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں وہ نواسی کے رشتے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے ، تاہم انکار پر انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ خاتون کے مطابق اس کی نواسی کی شادی کہیں اور طے ہونے پر ملزمان مزید مشتعل ہو گئے ۔پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شیخوپورہ:دواوباش نوجوانوں کی 11 سالہ بچی سے زیادتی

ننکانہ:دو ٹریفک حادثات، لڑکا جاں بحق ، 2 افراد زخمی

نشے کے عادی نامعلوم شخص کی لاش برآمد

ایمرجنسی سروسز: 1270 حادثات پرریسپانڈ

خاتون سے زیادتی کا مرکزی ملزم گرفتار

گوشت 475 روپے کلو

آج کے کالمز

ایاز امیر
لے دے کے ڈھنگ کے دو کام ہی ہوئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بے روزگار بھی کچھ رحم کریں
رؤف کلاسرا
مجیب الرحمٰن شامی
وزیراعظم سے ملاقات
مجیب الرحمٰن شامی
رشید صافی
ابراہیمی معاہدہ، افواہیں اور حقائق
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چاچا کرکٹ اور آلو
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان اگلا ہدف ہو گا؟
محمد عبداللہ حمید گل