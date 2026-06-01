صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل و اقدامِ قتل میں مطلوب اشتہاری گرفتار کر لیا گیا

  • سرگودھا
قتل و اقدامِ قتل میں مطلوب اشتہاری گرفتار کر لیا گیا

قتل و اقدامِ قتل میں مطلوب اشتہاری گرفتار کر لیا گیا سنگین جرائم میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں :پو لیس حکام

بھلوال (نمائندہ دنیا)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودھا محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر سنگین مقدمات میں مطلوب اشتہاری مجرمان کیخلاف کریک ڈاؤن کے دوران بھلوال صدر پولیس نے اہم کامیابی حاصل کر لی۔ایس ایچ او بھلوال صدر ضیا الرحمن نے کارروائی کرتے ہوئے قتل اور اقدامِ قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری مجرم امیر عباس شاہ سکنہ نبی شاہ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کو جدید اور روایتی طریقہ کار کو بروئے کار لاتے ہوئے حراست میں لیا گیا۔گرفتار ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سنگین جرائم میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں اور ان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔اس موقع پر ڈی پی او سرگودھا نے ایس ایچ او بھلوال صدر کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور امن و امان کا قیام پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر