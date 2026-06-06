صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الماری کے لاک توڑ کر 9 لاکھ 30 ہزارکے زیورات چوری کر لئے

  • سرگودھا
الماری کے لاک توڑ کر 9 لاکھ 30 ہزارکے زیورات چوری کر لئے

الماری کے لاک توڑ کر 9 لاکھ 30 ہزارکے زیورات چوری کر لئے تمام اہل خانہ رات کو سوئے ہوئے تھے کہ نامعلوم چور گھر میں داخل ہو گئے

سلانوالی(نمائندہ دنیا )سلانوالی میں چوری کی واردات اہل خانہ رات بھر سوتے رہے اور چور گھر میں داخل ہو کر سیف الماری کے لاک توڑ کر 9 لاکھ 30 ہزار روپے مالیت کے طلائی زیورات چرا کے لے گئے سلانوالی پولیس نے متاثرہ شخص محمد سلیم مغل کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا شریف کالونی سلانوالی کے رہائشی محمد سلیم ولد مہر دین قوم مغل کے مطابق کہ ہم تمام اہل خانہ رات کو سوئے ہوئے تھے کہ نامعلوم چور گھر میں داخل ہوئے اور کمرہ میں پڑی ہوئی سیف الماری کے لاک توڑ کر 9 لاکھ 30 ہزار روپے مالیت کے طلائی زیورات چوری کر کے لے گئے پولیس نے متاثرہ شخص محمد سلیم مغل کی درخواست پر نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ہسپتالوں میں پارکنگ مافیا کا راج:انتظامیہ بے بس

سیالکوٹ :ما حولیاتی آ لود گی پھیلانے پر فیٹ میلٹنگ یونٹ مسمار

ڈپٹی کمشنر کا دورہ چلڈرن ہسپتال ، سہو لیات کا جائزہ

سیالکوٹ :مختلف علاقوں میں تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن

گجرات :ناجائز قابضین سے 1500کنال اراضی وا گزار

گجرات میں بھی ایئر ایمبو لینس سروس کا آ غاز کر دیا :شافع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
نہ ہوسی ڈھولا‘ نہ پوسی رولا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ کا ایک بار پھر تماشا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ہم کس طرف جارہے ہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
جین زی کی سیاسی جماعت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن