صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

230محققین میں2کروڑ10لاکھ کے ریسرچ پروڈکٹیویٹی ایوارڈز تقسیم

  • سرگودھا
230محققین میں2کروڑ10لاکھ کے ریسرچ پروڈکٹیویٹی ایوارڈز تقسیم

یونیورسٹی آف سرگودھا نے رواں سال 1400 ہائی امپیکٹ تحقیقی مقالے شائع کیے ، 81 انٹیلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جمع کرائے جو سرکاری یا نجی جامعہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا نے معیاری تحقیقی کام کرنے پر 230 محققین میں 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کے ریسرچ پروڈکٹیویٹی ایوارڈز تقسیم کر دیے ۔آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن کے زیر اہتمام ملک فیروز خان نون بزنس سکول میں ریسرچ پروڈکٹیویٹی ایوارڈز 2025 کی تقریب منعقد ہوئی جس میں اعلیٰ معیار کی تحقیق میں نمایاں خدمات انجام دینے والے 230 اساتذہ و محققین میں مجموعی طور پر 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کے ایوارڈز اور انعامی چیکس تقسیم کیے گئے ۔تقریب میں اخوت فاؤنڈیشن کے بانی و چیئرمین ڈاکٹر محمد امجد ثاقب (ستارہ امتیاز، ہلالِ امتیاز) تقریب کے مہمانِ خصوصی جبکہ وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس مہمانِ اعزاز تھے ۔

سابق وفاقی سیکرٹری اور سماجی شخصیت محمد سلیم احمد رانجھا، پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان، ڈائریکٹر اورک پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال، ڈینز، ڈائریکٹرز، چیئرپرسنز اور محققین نے بھی تقریب میں شرکت کی۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد امجد ثاقب نے یونیورسٹی کی تحقیقی کارکردگی کو دیگر جامعات کے لیے قابلِ تقلید قرار دیتے ہوئے کہا کہ تحقیق کا مقصد صرف علمی مباحث تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے معاشرے کو درپیش مسائل کے حل، کاروباری جدت، ویلیو ایڈیشن اور سماجی ترقی سے جوڑنا ضروری ہے ۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے ایوارڈ حاصل کرنے والے اساتذہ کو مبارک باد دیتے ہوئے کہا کہ مضبوط تحقیقی کلچر ہی علمی برتری، عالمی مسابقت اور ادارہ جاتی ترقی کی بنیاد بنتا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی آف سرگودھا نے رواں سال تقریباً 1400 ہائی امپیکٹ تحقیقی مقالے شائع کیے ، 81 انٹیلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جمع کرائے جو ملک کی کسی بھی سرکاری یا نجی جامعہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں، 600 سے زائد صنعتی روابط اور معاہدے قائم کیے جبکہ مختلف وزارتوں کو 160 سے زائد ایڈوائزری اور پالیسی بریفز بھی ارسال کیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد ڈویژن: 116 علما کی زبان بندی فوج کی 12 رینجرز کی 10 کمپنیاں تعینات ہونگی

بھکاری مافیا بے قابو، اینٹی بیگری مہم غیر مئوثر

ترقیاتی منصوبوں کی منظوری، شفافیت،بروقت تکمیل کی ہدایت

حج کا پیغام ایثار، تقویٰ اور خدمتِ انسانیت :محبوب الزماں بٹ

2 ایف ڈی اے ملازمین کی ریٹائرمنٹ پر الوداعی تقریب

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا امتحانی مرکز کا دورہ، انتظامات پر اطمینان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قانون اور چہیتے Gogetter
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اٹھائیسویں ترمیم، بجٹ اور شاہ جی کی مسکراہٹ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد جموں و کشمیر اور مہاجرین کی سیٹیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
روپے کی قدرمقرر کرنے کے نقصانات
شاہد کاردار
رشید صافی
بیساکھیوں کا مرہون منت مینڈیٹ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
بالآخر سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہو گیا
حافظ محمد ادریس