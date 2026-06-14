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آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
شرح سود کو کم کرکے 5 فیصد تک لانا ہوگا : گوہر اعجاز
امریکی صحافی نکولس کرسٹوف کا شہبازشریف کو خراج تحسین ،سوشل میڈیا بیان اپنے اکاؤنٹ پرشیئرکردیا
اسمبلی فلور پر اپوزیشن کو مذاکرات کی حکومتی پیشکش کتنی سنجیدہ
اچکزئی کا ولایتی لسی کا تذکرہ وزیراعظم کو بھائی کہہ کر پکارتے رہے
ثنا اللہ مستی خیل مجبور، ورنہ ہماری طرف آجاتے ، شہباز شریف کا اپوزیشن رکن کے لقمے ’’قدم بڑھاؤ‘‘پرجواب
ریاست اپنی رٹ قائم کریگی، کالعدم ایکشن کمیٹی کال واپس لے توبات ہوسکتی ہے :وزیر اعظم آزاد کشمیر
تازہ ترین
’سموسہ 40 کا، نوجوان کی قیمت 32 روپے لگا دی گئی‘ قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث
ایرانی فوج نے امریکی صدر کا آج ڈیل پر دستخط ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا
ایران سے معاہدے میں لبنان جنگ بندی بھی شامل ہوگی: امریکی عہدے دار
ٹیکس گوشوارے جمع کروانے میں تاخیر کرنے پر جرمانوں میں نمایاں اضافہ
بیروت پر اسرائیلی حملے میں 3 شہری شہید، ایران کا سخت ردعمل، جوابی کارروائی کی وارننگ
آج کے کالمز
معیشت‘سیاست اور مفاہمت
مجیب الرحمٰن شامی
زبانِ ترش کا مقصد بھی کچھ ہو
ایاز امیر
ایک سوتیلی ماں کی کہانی
رؤف کلاسرا
حسرتوں کا بجٹ
رشید صافی
وفاقی بجٹ: ایک طائرانہ جائزہ
عمران یعقوب خان
بھارت ایشیا کا اسرائیل
محمد عبداللہ حمید گل
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