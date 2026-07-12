صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچہ بانگی خیل میں پانی کی قلت کیخلاف ‘‘پانی دو تحریک’’ کا آغاز

  • سرگودھا
کچہ بانگی خیل میں پانی کی قلت کیخلاف ‘‘پانی دو تحریک’’ کا آغاز

کچہ بانگی خیل میں پانی کی قلت کیخلاف پانی دو تحریک کا آغاز عوامی اجتماع اور احتجاجی ریلی ،ہنگامی بنیادوں پر عملی اقدامات کئے جائیں: مقررین

کالاباغ (نمائندہ دنیا) کالاباغ کے نواحی علاقے کچہ بانگی خیل میں پانی کی شدید قلت کے خلاف عوامی اجتماع اور احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے کے مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔اجتماع کے مہمان خصوصی رکن قومی اسمبلی جمال احسن خان تھے ۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچہ بانگی خیل کے عوام کو پینے کے پانی جیسی بنیادی سہولت سے محروم رکھنا افسوسناک ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس مسئلے کو متعدد بار متعلقہ حکام کے سامنے اٹھا چکے ہیں، تاہم اب تک مؤثر عملی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ عوام کے اس مطالبے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے ۔

اس موقع پر مقامی رہنما منظور خٹک نے کچہ بانگی خیل سے ‘‘پانی دو تحریک’’ کے باقاعدہ آغاز کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ تحریک مرحلہ وار خٹک بیلٹ کے دیگر علاقوں تک بھی پھیلائی جائے گی۔انہوں نے کہا کہ پانی کی فراہمی کے مستقل حل تک عوامی جدوجہد جاری رہے گی۔اجتماع کے شرکاء نے حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ کچہ بانگی خیل اور ملحقہ علاقوں میں پانی کی قلت دور کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر عملی اقدامات کیے جائیں۔ بعد ازاں شرکاء نے پانی کی فراہمی کے مطالبے کے حق میں احتجاجی ریلی بھی نکالی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تجاوزات کیخلاف بلاامتیاز آپریشن کیا جائے ،فیصل سلیم

کپاس کا پیداواری ہدف ، جامع اقدامات تیز کرنے کی ہدایت

سی ایم پنجاب چیمپئنز کرکٹ لیگ، ملتان ڈویژن ٹیم کے ٹرائلز

سکولوں کو سیس ایپ پر مکمل ڈیٹا اپ لوڈ کرنے کی ہدایت

نشتر :انتظار گاہوں میں نئے پنکھے نصب ، لواحقین کو ریلیف

طارق روڈ پر سیوریج لائن بچھانے کا منصوبہ جاری،فیصل شوکت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایرانی کشتی اور جذبات کا سمندر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اک آگ کا دریا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ملتانی رونا لیلیٰ‘سندھی بھٹو اور ہندوستانی سکھ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سکیورٹی ڈاکٹرائن میں سٹریٹجک تبدیلی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹک ٹک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
’’انڈو پیسفک‘‘ کا خاتمہ اور بھارت کی عالمی تنہائی
محمد عبداللہ حمید گل