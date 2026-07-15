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8 جواری گرفتار، 55 ہزار موبائل فونز، 3 موٹر سائیکل برآمد

  • سرگودھا
8 جواری گرفتار، 55 ہزار موبائل فونز، 3 موٹر سائیکل برآمد

کندیاں (نمائندہ دنیا)پپلاں پولیس کی کارروائی، 8 جواری گرفتار، وٹک رقم 55 ہزار 500 روپے ، 8 موبائل فون، 3 موٹر سائیکل برآمد کرلئے گئے ۔

ایس ایچ او تھانہ پپلاں سب انسپکٹر شاہد عزیز اور انکی ٹیم نے مخبر کی اطلاع پر ریڈ کرکے ڈولی دانے پر جوا کھیلنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے 8 جواریوں اقبال، خرم شہزاد، عبدالواجد، امجد ، آصف، رمضان، سلیمان خان، بلال کو قابو میں کرکے داؤ پر لگی رقم ودیگرسامان برآمد کرکے مقدمہ درج کر لیا۔

 

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