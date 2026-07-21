صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی سپورٹس کمپلیکس اور تینوں تحصیلوں میں فراہم کر دہ کھیلوں کی سرگرمیوں پر بریفنگ

  • سرگودھا
میانوالی سپورٹس کمپلیکس اور تینوں تحصیلوں میں فراہم کر دہ کھیلوں کی سرگرمیوں پر بریفنگ

میانوالی (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر شاہد عباس کا ٹھیا کی زیر صدارت محکمہ سپورٹس کا محکمانہ امور کے سلسلہ میں بریفنگ سیشن ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔

اجلاس میں ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد ممتاز خان، ڈپٹی ڈائر یکٹر ڈویلپمنٹ محمد شعیب رضا خان کے علاوہ دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈی ایس او نے ڈپٹی کمشنر کو سپورٹس جمنازیم، طارق نیازی ہا کی اسٹیڈیم کی بحالی و مر مت کے کاموں کی پیش رفت، میانوالی سپورٹس کمپلیکس اور تینوں تحصیلوں میں فراہم کر دہ کھیلوں کی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کر تے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کھیلوں کے فروغ کیلئے خصوصی اقدامات برؤے کار لارہی ہے ۔ انھوں محکمہ سپورٹس کے افسران کو ہدایت کی کہ نو جوان نسل کو صحت مند انہ ما حول فراہم کر نے کیلئے کھیل کو د کے بہترین مواقع فراہم کئے جا ئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ایمرسن یونیورسٹی: تنخواہوں کی کٹوتی پر تنازع شدت اختیار کرگیا

کامیابی کا راز محنت ، نظم و ضبط میں پوشیدہ ہے :عثمان طاہر

میپکو کا نادہندگان سے ریکوری مہم تیز کرنے کا فیصلہ

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، ناقص خوراک پر جرمانے

برطانوی شہری ایف آئی اے تحویل میں، کارروائی کے بعد روانہ

2 وارداتیں ، زیورات، نقدی، بکریاں اور موبائل چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارے ساتھی! ہمارے غم خوار!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پابندیاں اور مادر پدر آزادی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مولانا کی سمجھداری کا تقاضا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
اختیارات کی علیحدگی کا مسئلہ
شاہد کاردار
رشید صافی
خلیجی بحران اور پاکستان کا سٹرٹیجک توازن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گرفتاری اور ہلاکو خان
حافظ محمد ادریس