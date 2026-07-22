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انجمن راجپوتاں تحصیل بھلوال کی تنظیم سازی

  • سرگودھا
انجمن راجپوتاں تحصیل بھلوال کی تنظیم سازی

پھلروان (نمائندہ دنیا ) انجمن راجپوتاں ضلع سرگودہا کی پھلروان میں رانا جاویداخترکی رہائش گاہ پرتقریب منعقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی ضلعی صدرراؤ طارق اسلام تھے

اس موقع پر انجمن راجپوتاں تحصیل بھلوال کی تنظیم سازی کی گئی جس میں رانا جاوید اخترکو تحصیل صدربھلوال ،جنرل سیکرٹری رانا عمران سلطان ،نائب صدرچوہدری اکرم شاہنواز،نائب صدردوم راؤعابد طفیل ،نائب صدرسوم رانا محمد اکرم نیازی ،ایڈیشنل سیکرٹری یوسف قادری،ایڈیشنل سیکرٹری دوم پروفیسرکاشف ،پریس سیکرٹری ذوالفقارعلی بھٹو کو اکثریتی رائے منتخب کرلیا گیا اورنومنتخب عہدیداران انجمن راجپوتاں تحصیل بھلوال کانوٹیفکیشن بھی جاری کردیئے گئے اس موقع پر ضلعی صدرراؤ طارق اسلام نے کہا کہ سرگودہا میں انجمن راجپوتاں نے ڈسپنسری کا آغازکردیا ہے جہاں پر بلاتفریق ہر طبقے کے افراد کو طبی سہولیات بہم پہنچاجارہی ہیں ۔انہوں نے کہا کہ ہم توقع کا اظہار کرتے ہیں کہ انجمن راجپوتاں تحصیل بھلوال کے نومنتخب عہدیداران نہ صرف انجمن راجپوتاں کی فلاح وبہبود کیلئے اپنا کلیدی کرداراداکرینگے ۔

 

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