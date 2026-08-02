شاہ پور:ڈرگ مافیا اور اتائیت کیخلاف گرینڈ آپریشن
شاہ پور:ڈرگ مافیا اور اتائیت کیخلاف گرینڈ آپریشن متعدد میڈیکل اسٹورز اور غیر قانونی کلینک سیل، مالکان کیخلاف مقدمات
شاہ پور صدر (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر سرگودھا، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ سرگودھا اور ڈسٹرکٹ ڈرگ اتھارٹی کی ہدایات پر ڈرگ کنٹرول ونگ ضلع سرگودھا کے ڈرگ انسپکٹر ڈاکٹر فہیم ضیاء نے جولائی کے دوران تحصیل شاہ پور میں ڈرگ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے نمایاں کارروائیاں کیں۔کارروائیوں کے دوران 11 میڈیکل اسٹورز اور فارمیسیوں کے چالان کیے گئے ، جبکہ بھارتی اسمگل شدہ، غیر رجسٹرڈ، جنسی طاقت بڑھانے والی، ایکسپائر، نشہ آور (نارکوٹکس)، پریگابلن فارمولا کیپسول، بغیر نسخہ فروخت ہونے والی، مس برانڈڈ اور بغیر لیبل والی ادویات کی بھاری مقدار قبضے میں لے لی گئی۔تمام مقدمات مزید کارروائی کے لیے ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ سرگودھا کو بھجوا دیے گئے ، جبکہ قوانین کی خلاف ورزی پر 3میڈیکل اسٹورز اور فارمیسیوں کو سیل کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں دو ادویات کے نمونے ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں تجزیے کے بعد ناقص معیار (سب اسٹینڈرڈ) قرار دیے گئے ، جبکہ ایک میڈیکل سٹور کے مالک کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کے لیے متعلقہ حکام کو مراسلہ بھی ارسال کر دیا گیا۔دوسری جانب ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عدنان اصغر نے عطائیت کے خلاف بھی گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے درجنوں غیر قانونی کلینکس سیل کر دیے اور متعلقہ عطائیوں کے چالان مزید کارروائی کے لیے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن لاہور کو ارسال کر دئیے ۔ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کے مطابق عوام کو معیاری اور محفوظ ادویات کی فراہمی یقینی بنانے اور غیر قانونی کاروبار کے خاتمے کے لیے اس نوعیت کی کارروائیاں آئندہ بھی بلاامتیاز جاری رہیں گی۔
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