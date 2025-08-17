جواں سالہ لڑکی کو اغواکرلیاگیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جواں سالہ لڑکی کو مبینہ طور پر اغواکرلیا گیا۔تھانہ ساہیانوالہ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے اشرف نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ اسکی 19سالہ بیٹی کو ملزم نے گھر سے اغوا کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جس پر پولیس نے مغویہ اور ملزم کی تلاش شروع کر دی ۔
