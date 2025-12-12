صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیل دکانوں کے تالے توڑ کر گیس ری فلنگ ،2 دکاندار گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
سیل دکانوں کے تالے توڑ کر گیس ری فلنگ ،2 دکاندار گرفتار

سول ڈیفنس ٹیم نے پولیس کے ہمراہ کارروائیاں کیں ،مقدمات درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سیل کی گئی دکانوں کے تالے توڑ کر گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ری فلنگ کرنے والے دو دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ فیکٹری ایریا کے مختلف علاقوں میں دکانداروں کی جانب سے مبینہ طور پر سیل کی گئی دکانوں کے تالے توڑ کر گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ری فلنگ کی جا رہی تھی۔ جس پر سول ڈیفنس ٹیم نے پولیس کے ہمراہ کارروائیاں کرتے ہوئے دونوں دکانداروں کو گرفتار کر لیا۔ جن کیخلاف واقعات کے مقدمات درج کرکے قانونی کارر وائی کی جا رہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ
Dunya Bethak