صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بے بنیاد نفرت کی عادی ہو چکی ہوں:پراجکتا کولی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بے بنیاد نفرت کی عادی ہو چکی ہوں:پراجکتا کولی

ممبئی(شو بز ڈیسک)بالی ووڈ اداکارہ و یوٹیوبر پراجکتا کولی کا کہنا ہے کہ میں بطور کنٹینٹ کریئیٹر اپنے 11 سالہ سفر میں منفی تبصروں اور بے بنیاد نفرت کو برداشت کرنا سیکھ چکی ہوں، لیکن اس کے باوجود اصلی اور مفید تنقید کو ہمیشہ ویلکم کرتی ہوں کیونکہ اسی سے مجھے اپنی غلطیوں اور بہتری کا اندازہ ہوتا ہے ۔

بھارتی میڈیا کے مطابق پراجکتا کبھی فلم سکول نہیں گئیں اور نہ ہی انہوں نے باقاعدہ اداکاری کی تربیت حاصل کی ہے ، ان کا کہنا ہے کہ میں نے سب کچھ کام کرتے کرتے سیکھا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ
Dunya Bethak