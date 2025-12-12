صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالیہ بھٹ کا سٹائل کاپی کرنے پر عائزہ خان تنقید کا شکار

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
عالیہ بھٹ کا سٹائل کاپی کرنے پر عائزہ خان تنقید کا شکار

لاہور(شوبز ڈیسک)پاکستانی اداکارہ عائزہ خان زبردست سٹائل کی وجہ سے بھی مشہور ہیں۔ حال ہی میں اداکارہ نے اپنے ایک نئے فوٹو شوٹ کی تصاویر شیئر کی ہیں جن میں اُنہیں آف وائٹ رنگ کے ہائی نیک بلاؤز کے ساتھ آف وائٹ رنگ کی ہی ساڑھی پہنے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ۔

یہ نئی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو صارفین نے فوراََ ہی یہ بات نوٹ کرلی کہ عائزہ خان نے عالیہ بھٹ کے سٹائل کو کاپی کیا ہے ۔ ایک صارف نے لکھا کہ عائزہ خان بالی ووڈ سے اس قدر متاثر کیوں ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

گوگل کی اے آئی گلاسز لانچ کرنے کی تیاری

پیراشوٹ طیارے میں پھنسنے کے بعد بچ جانیوالا سکائی ڈائیور

آشنا کی بیوی سے بچنے کیلئے خاتون بالکونی سے لٹک گئی

اٹلی:جیل توڑ کر بار بار بھاگنے والا فرار کا بادشاہ

گول گپوں کے سٹال پر لڑکوں کی انٹری بند، لڑکیاں خوش

79 سالہ لاپتہ خاتون کا سائنسی طریقے سے پتہ لگا لیا گیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ
Dunya Bethak