عالیہ بھٹ کا سٹائل کاپی کرنے پر عائزہ خان تنقید کا شکار
لاہور(شوبز ڈیسک)پاکستانی اداکارہ عائزہ خان زبردست سٹائل کی وجہ سے بھی مشہور ہیں۔ حال ہی میں اداکارہ نے اپنے ایک نئے فوٹو شوٹ کی تصاویر شیئر کی ہیں جن میں اُنہیں آف وائٹ رنگ کے ہائی نیک بلاؤز کے ساتھ آف وائٹ رنگ کی ہی ساڑھی پہنے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ۔
یہ نئی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو صارفین نے فوراََ ہی یہ بات نوٹ کرلی کہ عائزہ خان نے عالیہ بھٹ کے سٹائل کو کاپی کیا ہے ۔ ایک صارف نے لکھا کہ عائزہ خان بالی ووڈ سے اس قدر متاثر کیوں ہے ۔