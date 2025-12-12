صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کولمبیئن گلوکارہ شکیرا کا بیٹوں کے ساتھ ملکر پرفارم

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بیونس آئرس (شوبز ڈیسک) کولمبیئن گلوکارہ شکیرا نے بیونس آئرس میں کنسرٹ کے دوران اپنے دو بیٹوں کے ساتھ پرفارم کر کے سب کو خوش کر دیا۔بیونس آئرس میں ہونے والے کنسرٹ میں شکیرا نے اپنے بیٹوں 12 سالہ میلَن اور 10 سالہ ساشا کو سٹیج پر مدعو کیا۔

شکیرا کے گانے کو کنسرٹ میں تینوں نے مل کر اپنی خوبصورت آواز میں ہزاروں لوگوں کے سامنے پیش کیا، جس نے ماحول کو گرما دیا۔واضح ہے کہ میلَن اور ساشا ناصرف شکیرا کے قریب ہیں بلکہ ان کے ‘فیشن پارٹنرز اِن کرائم’ بھی بنتے جا رہے ہیں۔خیال رہے کہ شکیرا نے اپنا پہلا گانا 8 سال کی عُمر میں خود لکھا تھا جبکہ 13 سال کی عُمر میں اپنا پہلا گانا ریکارڈ کروایا تھا۔ 

 

