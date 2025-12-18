صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلسازی سے بیوی کا مکان ہتھیانے کی کوشش، مقدمہ درج

  • جرم و سزا کی دنیا
جعلسازی سے بیوی کا مکان ہتھیانے کی کوشش، مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)جعلسازی سے بیوی کا مکان ہتھیانے کی کوشش کرنیوالے شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 بتایا جاتا ہے کہ کوٹمومن کی رہائشی فرحت بی بی جو کہ پرائیویٹ سکول میں ٹیچر ہے کے شوہر محمد رمضان نے مبینہ طور پر دھوکہ دہی سے اپنی بیوی کی ملکیتی مکان ہتھیانے کیلئے جعلی اور بوگس اسٹام پیپر تیار کئے اور فرحت بی بی کے سکول میں ہونے کا فائدہ اٹھانے مکان پر قبضہ کر لیا، جس پر متا ثرہ خاتون تھانے پہنچ گئی، پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

سڈنی حملہ :زخمی حملہ آورنوید پرفرد جرم عائد، 59 الزامات

عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 5 سال کی کم ترین سطح پر

امریکا غزہ فورس کیلئے پاکستان کے تعاون کا خواہاں :برطانوی خبر رساں ادارہ

ٹرمپ کا وینزویلا کے تیل کی مکمل ناکہ بندی کا اعلان

عمران خان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ،بیٹوں کا الزام

امریکی کانگریس نے 901 ارب ڈالر کا دفاعی بل منظور کر لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak