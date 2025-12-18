صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بریسٹ کینسر،انجلینا جولی کاخواتین کو آگاہی دینے کا عزم

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بریسٹ کینسر،انجلینا جولی کاخواتین کو آگاہی دینے کا عزم

لاس اینجلس(شوبز ڈیسک) امریکی اداکارہ اور فلم ساز انجلینا جولی نے حال ہی میں اپنے بریسٹ کینسر سے متعلق سفر پر کھل کر بات کرتے ہوئے خواتین میں آگاہی پھیلانے پر زور دیا ہے۔۔۔

آسکر ایوارڈ یافتہ اداکارہ نے ایک انٹرویو میں پہلی بار دنیا کے سامنے اپنے ماسٹیکٹومی کے نشانات دکھائے ۔ جولی نے وضاحت کی کہ میں چاہتی تھی کہ خواتین اس آگاہی مہم کا حصہ بنیں۔انٹرویو میں انجلینا جولی نے بتایا کہ میں نے اپنی صحت سے متعلق خبریں عوام کے ساتھ صرف ایک مقصد کے تحت شیئر کیں، میں دوسری خواتین کو کینسر سکریننگ کروانے کی ترغیب دینا چاہتی ہوں۔ مشکلات، بیماریاں اور درد ہماری زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کا سامنا کس طرح کرتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاکھوں کے ڈاکے، چور 2 گاڑیاں، 3 موٹرسائیکل لے گئے

کالا شاہ کاکو:گھریلو ناچاقی پر شوہر نے بیوی کو قتل کر کے خودکشی کر لی

کھڈیاں خاص :ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی خاتون ہسپتال میں دم توڑ گئی

خود کو امریکی سفارتکار ظاہر کرنیوالا افغان نوسرباز گرفتار

ملتان : آوارہ کتوں کے حملے میں خاتون جاں بحق

منشیات فروش گرفتار،ایک کلو سے زائد چرس برآمد،مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak