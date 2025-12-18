بریسٹ کینسر،انجلینا جولی کاخواتین کو آگاہی دینے کا عزم
لاس اینجلس(شوبز ڈیسک) امریکی اداکارہ اور فلم ساز انجلینا جولی نے حال ہی میں اپنے بریسٹ کینسر سے متعلق سفر پر کھل کر بات کرتے ہوئے خواتین میں آگاہی پھیلانے پر زور دیا ہے۔۔۔
آسکر ایوارڈ یافتہ اداکارہ نے ایک انٹرویو میں پہلی بار دنیا کے سامنے اپنے ماسٹیکٹومی کے نشانات دکھائے ۔ جولی نے وضاحت کی کہ میں چاہتی تھی کہ خواتین اس آگاہی مہم کا حصہ بنیں۔انٹرویو میں انجلینا جولی نے بتایا کہ میں نے اپنی صحت سے متعلق خبریں عوام کے ساتھ صرف ایک مقصد کے تحت شیئر کیں، میں دوسری خواتین کو کینسر سکریننگ کروانے کی ترغیب دینا چاہتی ہوں۔ مشکلات، بیماریاں اور درد ہماری زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کا سامنا کس طرح کرتے ہیں۔